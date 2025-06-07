Збій інтернету в Північній Кореї та військова участь КНДР у війні в Україні 2025

Про це повідомив британський аналітик Джунейд Алі, який спеціалізується на моніторингу мережевої інфраструктури КНДР, пише Reuters.

У Північній Кореї стався серйозний збій в роботі інтернету, про що повідомив британський аналітик Джунейд Алі, який спеціалізується на моніторингу мережевої інфраструктури країни. За його словами, проблема охопила всі мережеві маршрути, включаючи ті, що проходять через Китай і Росію.

Станом на ранок 7 червня, основні інформаційні портали Північної Кореї, а також сайт Міністерства закордонних справ стали недоступними, що підтверджують перевірки, проведені аналітиками. Алі зазначив, що інтернет-інфраструктура КНДР зникла з систем спостереження, які зазвичай фіксують активність в мережі.

“Важко сказати, чи це сталося навмисно, чи випадково. Але, здається, це внутрішня проблема, а не наслідок зовнішньої атаки.” – Джунейд Алі

Військова участь КНДР у конфлікті в Україні

У 2024 році Північна Корея та Росія уклали угоду про партнерство, що включає співпрацю в обороні та озброєнні. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що країна відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

Згідно з інформацією розвідки Південної Кореї, у жовтні 2024 року КНДР вже направила 1 500 своїх спецназівців до Росії і планує залучити ще 12 тисяч військових. Однак Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між Збройними силами України та північнокорейськими військовими відбулись “перші зіткнення” в Курській області Росії.

11 січня 2025 року українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї висловили готовність забрати полонених, визнаючи всіх жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше підтвердила, що відправила своїх військових для участі у бойових діях проти України, заявивши про “відбиття українського нападу” в Курській області Росії.

Кім Чен Ин віддав наказ про відправку підрозділів збройних сил до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного між Росією та КНДР у 2024 році.

26 квітня начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов оголосив про звільнення території Курської області та відзначив військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням їхньої участі у війні проти України з боку російської влади.