Північна Корея направляє військових до Росії для війни в Україні

Про цему в Интерв’ію запровів начальник ГУР МОУ Кирило Буданов в The War Zone.

У Курській області Росії наразі перебуває близько 11 тисяч військових з Північної Кореї. Наступна група північнокорейців прибуде до Росії за новою схемою “трудових мігрантів”. Про це в інтерв’ю розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“У Курській області перебуває близько 11 000 північнокорейських військових. Але є також проблема візиту секретаря Ради нацбезпеки РФ (Сергія Шойгу, – ред.), до Північної Кореї. І там він, серед іншого, домовився про початок роботи ‘трудових мігрантів’ на території Росії, щоб частково замінити трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони вважають нестабільними та вразливими до вербування нашими спецслужбами та західними”, – Кирило Буданов

Буданов також зазначив, що існує висока ймовірність, що ці трудові мігранти укладатимуть контракти з Міністерством оборони Росії.

“І це будуть не військові з Північної Кореї. Це будуть російські військові, але північнокорейської національності”, – Кирило Буданов

Військова участь КНДР у конфлікті з Україною

У 2024 році КНДР та Росія підписали угоду про партнерство, що охоплює оборонну сферу та озброєння. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що Північна Корея відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже направила до Росії 1 500 спецназівців і планує залучити близько 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між Збройними силами України та північнокорейськими солдатами в Курській області відбулися “перші зіткнення”.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових КНДР у Курській області. Президент Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених, а Південна Корея висловила готовність забрати їх, визнаючи своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових для участі у бойових діях проти України та “відбиття українського нападу” в Курській області Росії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ направити підрозділи збройних сил до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного між Росією та КНДР у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов заявив про звільнення території Курської області та відзначив військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням участі північнокорейських військових у війні проти України з боку російської влади.