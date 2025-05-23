У Північній Кореї розпочали масштабне розслідування аварії, що сталася під час запуску військового есмінця. Цю інформацію оприлюднило державне телеграфне агентство КНДР KCNA 23 травня.

За даними Пхеньяна, інцидент стався через втрату рівноваги під час спуску судна, внаслідок чого частини днища корабля отримали пошкодження.

Внутрішній огляд показав, що на дні корабля немає пробоїн, проте правий борт зазнав подряпин, а морська вода потрапила в кормову частину через рятувальний канал.

Хоча ступінь пошкоджень не є критичним, слідчій групі доручено з’ясувати причини аварії та виявити винних. У повідомленні не йдеться про постраждалих або загиблих внаслідок інциденту.

Лідер КНДР Кім Чен Ин, який спостерігав за спуском 5000-тонного есмінця на верфі в Чхонджині, назвав аварію “злочинним актом”, з яким не можна миритися, згідно з інформацією державних ЗМІ.

Військові аналітики зазначають, що інцидент стався на очах у великої кількості людей, що підкреслює публічне приниження Кіма.

Південнокорейські військові повідомили, що корабель лежав на боці у воді. За даними американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), кормова частина була видна, оскільки колісні блоки, розміщені під рамою, ковзнули у воду, тоді як ніс залишився на бічному стапелі.

Суднобудівна верф у Чхонджині, яка переважно виготовляє вантажні та рибальські судна, не має достатнього досвіду для спуску на воду великих військових кораблів, таких як новий есмінець, зазначили в CSIS.

Відновлення балансу військового корабля шляхом відкачування води із затопленої камери займе два-три дні, а відновлення борту – близько десяти днів, згідно з оцінками експертів, на які посилається KCNA.

Ставлення до аварії як до серйозного інциденту є частиною зусиль КНДР у боротьбі з “необережністю” та “безвідповідальністю”.

У рамках розслідування до правоохоронних органів викликали менеджера суднобудівного заводу в Чхонджині Хонг Кіл Хо, що свідчить про серйозність ситуації.

Нагадаємо, що під час спуску на воду 5000-тонного есмінця в КНДР сталася серйозна аварія, яку Кім Чен Ин назвав “злочином”. За інформацією північнокорейських медіа, корабель втратив рівновагу, що призвело до пошкодження його корпусу.