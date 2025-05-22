22 травня вранці Північна Корея здійснила запуск кількох неідентифікованих крилатих ракет, про що повідомило Міністерство оборони Південної Кореї. Ця інформація була підтверджена агентством Reuters.

У відомстві зазначили, що розвідувальні служби Південної Кореї та США активно аналізують деталі цих запусків, щоб зрозуміти їхні можливі наслідки.

Нещодавно в КНДР ухвалили закон, що дозволяє використання ядерної зброї у випадку загрози. У документі підкреслюється, що Північна Корея може застосувати ядерну зброю, якщо відчує неминучу загрозу для свого керівництва або для досягнення перемоги у війні.

Регулярні запуски ракет з боку КНДР, які спрямовуються в бік Східного та Жовтого морів, викликають занепокоєння у сусідніх країнах, зокрема в Японії та Південній Кореї, оскільки бойові частини боєприпасів залишаються у водах цих регіонів.

У відповідь на ці дії, Південна Корея, Японія та США активно обговорюють спільні стратегії стримування Північної Кореї, щоб уникнути загрози з боку Пхеньяна та захистити свої території від можливих ракетних атак.