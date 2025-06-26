Про це повідомляють The Guardian та ВВС з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У Північній Кореї відбулося урочисте відкриття нового курорту “Вонсан-Кальма”, який розрахований на іноземних туристів. На церемонії, що відбулася 24 червня, були присутні лідер КНДР Кім Чен Ин, його дочка Кім Чжу Е та дружина Лі Соль Чжу. Цю інформацію підтвердили міжнародні новинні агентства, зокрема The Guardian та ВВС.

Курорт “Вонсан-Кальма” є одним із ключових проектів Кіма, який позиціонує його як “культурний курорт світового класу”. Лідер КНДР підкреслив, що цей прибережний курорт є одним з “найбільших досягнень” країни в поточному році.

Розташований на східному узбережжі, в місті Вонсан на Кальмаському півострові, курорт має пляж довжиною 4 км і здатний вмістити до 20 тисяч відвідувачів. Він пропонує різноманітні об’єкти для морських купань, спортивні та розважальні споруди, а також умови для демонстрації краси мальовничого узбережжя в будь-яку пору року.

На відкритті також був присутній посол Росії в КНДР Олександр Мацегора. Для місцевих туристів курорт відкриється 1 липня, тоді як інформація про доступність для іноземців поки що не розголошена. Очікується, що основними відвідувачами стануть російські туристи.

“Туризм може стати потужним двигуном розвитку економіки, стимулом для культурного піднесення і регіонального процвітання”, – зазначив Кім Чен Ин під час церемонії.

Планувалося, що курорт відкриється ще в жовтні 2019 року, але будівництво затягнулося через пандемію коронавірусу. Під час пандемії Північна Корея закрила свої кордони для туристів і лише в серпні 2023 року знову їх відкрила.

У 2024 році країна вперше після пандемії допустила російських туристів, а в травні відновився рух поїзда Расон-Владивосток. 25 червня на Ярославський вокзал у Москві прибув пасажирський потяг з Пхеньяну – перший за останні п’ять років.

У січні 2025 року голова уряду Приморського краю повідомила, що за попередній рік у КНДР побувало 1,5 тисячі російських туристів. Деякі з них відвідали гірськолижні курорти, а російські діти мали можливість відвідати корейські літні табори. За її словами, у 2024 році кількість авіарейсів з Владивостока до Пхеньяну зросла до п’яти на тиждень.

У лютому 2025 року КНДР ненадовго відкрила свої кордони для туристів з Великої Британії, Франції, Німеччини та Австралії, які перетнули кордон з боку Китаю. Однак через кілька тижнів туризм знову був призупинений без пояснень.