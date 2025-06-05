Про це повідомляє програма “38 North”, яка аналізує Північну Корею.

У Північній Кореї відновили вертикальне положення пошкодженого есмінця класу “Чхве Хьон”, який частково перекинувся під час невдалої церемонії спуску на воду. Для проведення ремонту судно необхідно перемістити з води. Про це повідомляє програма “38 North”, що спеціалізується на аналізі ситуації в Північній Кореї.

Згідно з інформацією, опублікованою 2 червня, військовий корабель вперше з моменту аварії 21 травня був зафіксований у вертикальному положенні. Хоча судно частково приховане легкими хмарами, на знімках видно позначки вертолітного майданчика на кормі.

Агентство зазначає, що робітники намагалися вручну вирівняти корабель, використовуючи троси та, можливо, загороджувальні аеростати. На знімках видно, що ніс судна все ще залишається на березі, з можливими пошкодженнями в його гідролокаційній секції.

“Під час невдалого бокового спуску, ймовірно, спусковий механізм застряг на носі судна, в результаті чого у воду опустилася лише кормова частина. Зображення від 2 червня показують, що ніс все ще залишається на суші,” – “38 North”

Для ремонту судна його потрібно буде перемістити у великий плавучий судноремонтний склад або в порт. Проте, суднобудівний завод у Чунджіні не має відповідної інфраструктури для цього, як зазначається у звіті.

Крім того, інші військові експерти повідомили, що завод на східному узбережжі спеціалізується переважно на виробництві вантажних і риболовецьких суден, і не має достатнього досвіду у спуску на воду великих військових кораблів, таких як новий есмінець.

У звіті також підкреслюється, що поточне положення судна вертикальне, з носовою частиною, що розташована на спусковому механізмі. Це може свідчити про намір спершу провести ремонт саме передньої частини корабля.

Нагадаємо, що 22 травня у КНДР під час спуску на воду стався серйозний інцидент з 5000-тонним есмінцем. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав це “злочином”. У країні розпочали повномасштабне розслідування, в результаті якого затримали трьох осіб через аварію під час запуску есмінця.