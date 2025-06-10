Північна Корея покращує ракети КН-23 і офіційно воює в Україні

Про це в інтерв’ю виданню The War Zone розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

Перші постачання ракет КН-23, також відомих як Hwasong-11, від Північної Кореї до Росії спочатку мали низьку точність. Проте, завдяки підтримці російських експертів, їхня точність значно покращилася. Про це в інтерв’ю виданню The War Zone розповів Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“З початком передачі Росії, вони (ракети КН-23, – ред.) летіли з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи російських та північнокорейських спеціалістів.” – Кирило Буданов

Буданов не вказав конкретні зміни, які були внесені до ракет, але зазначив, що в рамках технологічного обміну відбувається модернізація авіаційних засобів ураження, зокрема, далекобійних ракет класу “повітря-повітря”. Також йдеться про спеціальні технології для підводних човнів, включаючи балістичні ракети з ядерним корисним навантаженням.

На запитання про те, чи означає це, що Росія допомагає КНДР удосконалювати ядерну зброю, Буданов зазначив, що раніше Північна Корея стикалася з серйозними проблемами у використанні ракетних носіїв та стрільбі з морського компонента.

“І росіяни їм у цьому допомагають. І чудовою демонстрацією цього для всіх є, як я вже згадував раніше, ця знаменита балістична ракета КН-23. Ракети КН-23, які були поставлені на самому початку, тепер це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками. Точність збільшена в багато разів.” – Кирило Буданов

Військова участь КНДР у конфлікті в Україні

У 2024 році КНДР та Росія підписали угоду про партнерство, що передбачає співпрацю в оборонній сфері та озброєнні. У травні 2025 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що країна направила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила до Росії близько 1 500 спецназівців і планує залучити до конфлікту до 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея фактично долучилася до війни проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими військовими в Курській області Росії.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох північнокорейських військових у Курській області. Президент Зеленський доручив СБУ надати доступ до полонених. Південна Корея висловила готовність забрати своїх громадян, визнаючи їх своїми.

28 квітня 2025 року КНДР вперше офіційно підтвердила відправку військових для участі у бойових діях проти України та “відбиття українського нападу” в Курській області Росії. Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав направити підрозділи відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР, укладеного у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов заявив про звільнення території Курської області та відзначив військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням участі північнокорейських військових у війні проти України з боку російської влади.