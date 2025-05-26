Військова підтримка КНДР Росії у війні проти України: факти та деталі

Про це в інтерв’ю повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в медіа Укрінформ

З початку повномасштабної війни Росія отримала від Північної Кореї шість мільйонів снарядів калібру 122 мм та 152 мм. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю. Він зазначив, що щорічно Росія виробляє близько трьох мільйонів снарядів, а ще 2,5–3 мільйони надходять з КНДР. Таким чином, з початку війни Москва отримала від Пхеньяна значну кількість боєприпасів.

Крім снарядів, Північна Корея постачає Росії самохідні артилерійські установки калібру 170 мм М1989 Koksan та реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм М1991, по 120 одиниць кожного типу. У відповідь на ці поставки, КНДР отримує від Росії технології в галузі ракетобудування та космічної сфери, а також спеціалістів для підприємств військово-промислового комплексу.

Іващенко також підкреслив, що Північна Корея надає робочу силу для різних галузей, зокрема сільського господарства та будівництва. У 2024 році Пхеньян направив до Росії близько 13,8 тисячі працівників.

Він зазначив, що російські військові намагаються збільшити виробництво озброєння, але стикаються з труднощами через брак інвестицій, верстатів та компонентів. Близько 80% військової техніки Росії є застарілою, а лише 20% складають новітні системи.

Щодо участі військових КНДР у бойових діях, Іващенко повідомив, що хоча їх не зафіксували на окупованих територіях України, артилерія північнокорейського виробництва вже використовувалася на фронті, зокрема в Херсонській області.

У 2024 році між КНДР і Росією було укладено угоду про стратегічне партнерство, що передбачає співпрацю в оборонній сфері. У травні 2025 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив відправку військових до Росії для участі у війні проти України.

28 квітня 2025 року КНДР вперше визнала, що направила свої підрозділи для участі в бойових діях на території Курської області Росії, пояснюючи це необхідністю відбиття українського наступу. Кім Чен Ин віддав відповідний наказ відповідно до угоди про стратегічне партнерство.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов підтвердив участь військових КНДР у звільненні території Курської області, що стало першим публічним визнанням їхньої участі у війні.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила про відправку до Росії 1 500 спецназівців КНДР та плани залучити до 12 тисяч військових. Пхеньян спростував ці дані, назвавши їх чутками.

Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2024 року заявив, що Північна Корея фактично долучилася до війни проти України. У листопаді 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими військовими на території Курської області.

У січні 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових КНДР у Курській області. Президент Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених, а влада Південної Кореї висловила готовність забрати своїх громадян, вважаючи їх своїми.