Північна Корея постачає Росії зброю та військових, порушуючи санкції ООН

Про це йдеться у звіті Міністерства закордонних справ Південної Кореї, передає південнокорейське видання Yonhap News.

З вересня 2023 року Північна Корея активно постачає військові матеріали до Росії, відправивши понад 20 000 контейнерів, які містять сотні балістичних ракет, мільйони артилерійських снарядів та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню. Цю інформацію підтверджує звіт Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Згідно з даними, Росія отримала близько 9 мільйонів артилерійських снарядів, понад 100 балістичних ракет, а також важкі артилерійські знаряддя та протитанкові ракети. Ці поставки достатні для забезпечення трьох повних бригад.

Голова Служби зовнішньої розвідки України, Олег Іващенко, у травні 2025 року зазначив, що з початку повномасштабної війни Росія отримала від Північної Кореї шість мільйонів снарядів калібру 122 та 152 мм.

Для транспортування озброєння між листопадом і груднем 2023 року використовувалися російські військові літаки Іл-76 та Ан-124. Водночас Росія надала КНДР технічну підтримку, що включає дані про характеристики ракет, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

У 2024 році Північна Корея направила до Росії понад 11 000 військовослужбовців, а нещодавно додатково відправила ще 3000 солдатів. Російські військові проводять для них навчання з протидії артилерії, безпілотникам та основам піхотних операцій. Лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України, посилаючись на стратегічне партнерство з Росією.

Крім військових, близько 8000 північнокорейських робітників виїхали до Росії для роботи в будівництві, ІТ та інших сферах, що також порушує міжнародні санкції. Росія надає їм доступ до інтернету, що в КНДР суворо контролюється.

Фінансові операції між двома країнами здійснюються через банківські рахунки в рублях, відкриті в невизнаній Південній Осетії. Міністерство закордонних справ Південної Кореї підкреслює важливість дотримання резолюцій Ради Безпеки ООН та посилення моніторингу їх виконання.

Росія також надала Північній Кореї систему протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та іншу військову підтримку, що є ще одним порушенням міжнародних санкцій. З березня по жовтень 2024 року Москва поставила Пхеньяну понад мільйон барелів пального, перевищуючи обмеження ООН на імпорт очищеної нафти.

Крім того, Росія передала Північній Кореї мобільний комплекс ППО “Панцир” та бойову машину цього класу. Цю інформацію підтверджує Багатостороння група з моніторингу санкцій, створена за ініціативою Південної Кореї та США.

До цієї групи, окрім Південної Кореї та США, приєдналися Австралія, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди та Нова Зеландія. Група продовжує слідкувати за виконанням міжнародних санкцій щодо Північної Кореї та Росії.