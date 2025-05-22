Інцидент під час спуску есмінця в Північній Кореї: Кім Чен Ин назвав це «злочином»

У Північній Кореї стався серйозний інцидент під час спуску на воду нового 5000-тонного есмінця. Лідер країни Кім Чен Ин охарактеризував цю подію як «злочин». Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією, опублікованою північнокорейськими новинами, корабель втратив рівновагу під час церемонії, що призвело до пошкодження його корпусу. Кім Чен Ин, який був присутній на заході, вказав на необережність і безвідповідальність посадовців, які відповідали за будівництво есмінця.

Лідер КНДР оголосив, що питання про помилки, допущені під час спуску, буде розглянуто на пленумі Центрального комітету Трудової партії, запланованому на червень. Поки що не відомо, які санкції можуть бути застосовані до винних.

Кім також дав вказівку терміново відремонтувати есмінець до з’їзду партії. У державних повідомленнях не згадуються жертви або постраждалі внаслідок інциденту.

Розвідка Південної Кореї та США вважає, що північнокорейські військові не змогли успішно виконати бічний спуск есмінця, що є новим методом для КНДР, як зазначає видання 38 North.

Цей інцидент стався всього через кілька тижнів після презентації нового есмінця, який, за словами Пхеньяна, здатний перевозити понад 70 ракет. Кім Чен Ин назвав цей військовий корабель «проривом» у модернізації військово-морських сил країни та повідомив, що його планують розгорнути на початку наступного року.

Варто зазначити, що Північна Корея рідко публічно повідомляє про аварії, хоча в минулому іноді робила винятки.