Північна Корея посилює військову співпрацю з Росією у виробництві безпілотників та війні в Україні

Про це повідомляє японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK.

Північна Корея планує відправити своїх працівників на російський завод, що спеціалізується на виробництві безпілотників. Це рішення має на меті збільшення обсягів виробництва дронів в обмін на навчання управлінню безпілотними літальними апаратами. Таку інформацію оприлюднила японська телерадіокомпанія NHK.

Джерела з дипломатичних кіл на Заході та в Росії підтвердили, що завод розташований у спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. Очікується, що до цього підприємства буде направлено близько 25 тисяч працівників з Північної Кореї.

Військова співпраця між Росією та КНДР продовжує розвиватися на фоні зростання виробництва безпілотників у Росії через конфлікт в Україні. Північна Корея, в свою чергу, прагне зміцнити свої збройні сили.

У червні 2024 року обидві країни підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає військову допомогу в разі непередбачених обставин. Відтоді Пхеньян почав розгортати свої війська на території Росії.

Раніше повідомлялося, що Москва та Пхеньян домовилися про відправлення ще шести тисяч військових КНДР до Курської області. За словами керівника ГУР МО України Кирила Буданова, в Курській області вже перебувають близько 11 тисяч північнокорейських військових, а наступна партія прибуде за схемою «трудових мігрантів».

Військова участь КНДР у конфлікті в Україні

У 2024 році КНДР і Росія уклали угоду про партнерство, що включає співпрацю в оборонній сфері. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що Північна Корея відправила свої війська до Росії для участі у війні проти України.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже направила до Росії 1 500 спецназівців і планує залучити до конфлікту 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх «безпідставними чутками».

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея «фактично включилась» у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області РФ відбулися «перші зіткнення».

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових КНДР у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених. Південна Корея висловила готовність забрати своїх громадян, визнаючи жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше офіційно підтвердила відправлення військових для участі у бойових діях проти України та «відбиття українського нападу» в Курській області Росії. Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ направити підрозділи збройних сил до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство 2024 року.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов заявив про звільнення території Курської області та відзначив військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням участі північнокорейських військових у війні проти України з боку російської влади.