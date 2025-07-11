Північна Корея постачає Росії боєприпаси для війни в Україні – Буданов

Про це голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв’ю Bloomberg

Взаємини між Москвою та Пхеньяном набирають обертів, оскільки Північна Корея постачає Росії значну частину озброєння, яке використовується у війні проти України. Про це повідомив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю, яке було опубліковане 11 липня.

За словами Буданова, Пхеньян забезпечує до 40% усіх боєприпасів, що їх використовує Росія на фронті. Серед постачань – не лише снаряди, а й балістичні ракети та артилерійські системи, виготовлені в Північній Кореї. У відповідь Росія надає КНДР фінансову підтримку та технології, що допомагає зменшити міжнародну ізоляцію режиму Кіма.

Буданов також зазначив, що удари, здійснені північнокорейською артилерією, становлять 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці.

“Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово.” – Кирило Буданов

Зміцнення відносин між цими країнами сталося після підписання Договору про всеохопне стратегічне партнерство між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином у червні минулого року, що став першим візитом Путіна до Пхеньяна за 24 роки.

Західна розвідка підрахувала, що КНДР вже передала Росії мільйони артилерійських снарядів і направила тисячі військових для підтримки російських підрозділів у Курській області.

Крім того, Bloomberg повідомляє про активізацію дипломатичних контактів між країнами. У червні Північну Корею відвідав секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, що сталося вже втретє за три місяці. Міністр закордонних справ Сергій Лавров також планує відвідати КНДР 11 липня.