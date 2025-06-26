Північна Корея відправить війська до Росії для війни проти України влітку 2025

За даними розвідки Південної Кореї, як передає медіа Reuters

Згідно з інформацією, отриманою від розвідки Південної Кореї, Північна Корея може відправити додаткові військові підрозділи до Росії для участі у війні проти України вже в липні або серпні. Крім того, Пхеньян продовжує постачати зброю до РФ.

Цю інформацію озвучили південнокорейські законодавці 26 червня під час брифінгу Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), про що повідомляє Reuters. Член парламенту Лі Сон Квен підкреслив, що Росія, ймовірно, готується до масштабного наступу на Україну в найближчі місяці.

“Терміни додаткового розгортання такі, що це може бути вже в липні або серпні.” – Лі Сон Квен

Лі зазначив, що ця оцінка ґрунтується на нових даних про мобілізацію військ Північної Кореї та нещодавньому візиті високопосадовця служби безпеки президента Росії до Пхеньяна. В обмін на постачання артилерійських боєприпасів і ракет, Північна Корея, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.

Reuters також повідомляє, що після тривалого мовчання обидві країни офіційно підтвердили присутність північнокорейських військ і їхню участь у війні на боці Росії, зокрема в Курській області. Співпраця між країнами базується на угоді, підписаній лідерами у червні минулого року, яка включає пакт про взаємну оборону.

Раніше стало відомо, що Москва та Пхеньян домовилися про відправлення ще шести тисяч військових КНДР до Курської області. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу після переговорів із Кім Чен Ином.

“Головою державних справ КНДР Кім Чен Ином ухвалено рішення направити до Росії тисячу саперів для розмінування території, а також п’ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об’єктів.” – Сергій Шойгу

Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив, що наразі в Курській області перебувають близько 11 тисяч військових КНДР. Наступна партія прибуде за схемою “трудових мігрантів”.

Щодо участі північнокорейських військових у війні, у 2024 році КНДР і Росія уклали угоду про партнерство, що включає оборонну співпрацю. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно визнав відправлення своїх військових до Росії для участі у бойових діях проти України.

У жовтні 2024 року південнокорейська розвідка повідомила про відправлення 1 500 спецназівців КНДР до Росії та плани залучити до 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2024 року заявив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. У листопаді того ж року міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області.

У січні 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових КНДР у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених. Південна Корея висловила готовність забрати своїх громадян.

28 квітня 2025 року КНДР вперше офіційно підтвердила участь своїх військових у бойових діях проти України в Курській області Росії. Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав направити підрозділи відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, укладеного у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов офіційно заявив про звільнення території Курської області та відзначив військових КНДР, що стало першим публічним визнанням їхньої участі у війні проти України з боку російської влади.