Перебіжчиця з КНДР подала позови проти Кім Чен Ина за катування

Про це повідомляє BBC.

Перебіжчиця з Північної Кореї подала позови проти Кім Чен Ина, звинувачуючи його у жорстокому поводженні, яке вона зазнала під час утримання в країні. Цю інформацію оприлюднила BBC.

Чхве Мін Гьон втекла з КНДР до Китаю в 1997 році, але у 2008 році її насильно повернули назад. Після цього, за її словами, вона стала жертвою сексуального насильства та катувань.

Згідно з даними BBC, у справі також фігурують ще чотири високопосадовці з Пхеньяна. Подання позову заплановане на 11 липня. Центр баз даних з прав людини Північної Кореї (NKDB), який підтримує Чхве, зазначає, що це стане першим випадком, коли перебіжчик з КНДР вживає заходів проти північнокорейського режиму.

Крім того, центр має намір звернутися до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного кримінального суду з цією справою.

“Я щиро бажаю, щоб цей маленький крок став наріжним каменем для відновлення свободи та людської гідності, щоб більше жоден невинний північнокореєць не страждав від цього жорстокого режиму. Я як жертва тортур і та, хто вижила після північнокорейського режиму, несу глибоку відповідальність за притягнення династії Кім до відповідальності за злочини проти людяності.” – Чхве Мін Гьон

Чхве Мін Гьон втекла з КНДР вдруге у 2012 році та оселилася в Південній Кореї. Вона зазначила, що досі страждає від психологічних травм, пережитих під час утримання, і продовжує приймати ліки.

Міжнародні правозахисні організації роками документують порушення прав людини в КНДР, включаючи жорстоке поводження з політв’язнями та систематичну дискримінацію за гендерною та класовою ознакою.

Ханна Сон, виконавча директорка NKDB, підкреслила важливість цієї справи, адже вперше подаються одночасно цивільні та кримінальні позови. Раніше процеси проти Північної Кореї обмежувалися лише цивільними справами.

Зокрема, сеульський суд у кількох випадках зобов’язував Пхеньян виплатити компенсації. У 2023 році це стосувалося трьох південнокорейців, які були військовополоненими під час Корейської війни. У 2024 році п’ятеро етнічних корейців, які емігрували з Японії до Північної Кореї в 1960–1980-х роках, заявили, що їх “обманом заманили обіцянками про рай на землі”, а натомість змусили працювати. Північна Корея досі не відповіла на жоден із позовів.

За словами Ханни Сон, для потерпілих такі рішення мають велике значення: вони не лише символізують визнання їхнього досвіду, а й надають відчуття справедливості.