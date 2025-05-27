Північнокорейські солдати не включені в обмін полоненими Україна-Росія

Про це заявив південнокорейський депутат від Партії народної сили Ю Йон-вон з посиланням на українського посадовця, повідомляє Yonhap.

У рамках обміну військовополоненими між Україною та Росією у форматі “1000 на 1000” двоє північнокорейських солдатів не були включені до списків. Цю інформацію озвучив депутат Партії народної сили Південної Кореї Ю Йон-вон, посилаючись на дані українського чиновника.

Згідно з його словами, військові на прізвища Рі та Бек не потрапили до списку обміну за проханням Сеула, оскільки Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони вирішать перейти на їхній бік. Зокрема, Рі висловив бажання приїхати до Південної Кореї.

Депутат зустрічався з цими солдатами під час свого візиту до України в лютому. Він зазначив, що Рі боїться повернення до Північної Кореї через можливі репресії проти нього та його родини.

Процес обміну полоненими “1000 на 1000”

23 травня відбувся перший етап обміну між Україною та Росією в рамках формату “1000 на 1000”, про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулися 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники.

Другий етап обміну відбувся 24 травня, коли в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців.

25 травня під час третього етапу обміну з російського полону повернулися 303 українські військовослужбовці.

За даними російського Міноборони, за три етапи обміну українська сторона передала Росії 880 військових, а також 120 цивільних, які були засуджені в Україні за державну зраду та колабораціонізм і висловили бажання виїхати до Росії.

Військові КНДР у конфлікті в Україні

У 2024 році КНДР та Росія уклали угоду про партнерство, що охоплює оборонну сферу та постачання озброєнь. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що Північна Корея направила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1500 спецназівців і планує залучити до конфлікту 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилася” у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими військовими в Курській області Росії.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох північнокорейських солдатів у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених. У Південній Кореї висловили готовність прийняти цих солдатів, вважаючи всіх жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше офіційно підтвердила відправлення своїх військових для участі у бойових діях проти України та “відбиття українського нападу” в Курській області Росії. Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ направити підрозділи Збройних сил Північної Кореї до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов заявив про звільнення території Курської області та відзначив військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням їхньої участі у війні проти України з боку російської влади.