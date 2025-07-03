Вибух на складі феєрверків у Каліфорнії: семеро зниклих безвісти

Про це повідомили у Пожежному окрузі та Управлінні державного пожежного нагляду, пише NBC News

У Північній Каліфорнії, США, семеро осіб вважаються зниклими безвісти після потужного вибуху на складі феєрверків. Цю інформацію підтвердили представники Пожежного округу та Управління державного пожежного нагляду, згідно з повідомленням NBC News.

Інцидент стався близько 17:50 за місцевим часом у районі Еспарто, що розташований на північний захід від Сакраменто. Пожежники, які прибули на місце події, виявили численні вибухи та масштабну пожежу, що охопила кілька комерційних будівель. В результаті, склад вибухнув, створивши величезну вогняну кулю.

“Сім осіб залишаються зниклими безвісти” – Рятувальники

Рятувальники також зазначили, що вони співпрацюють з власником складу для пошуку зниклих. Мешканців сусідніх районів евакуювали через загрозу нових вибухів.

Хоча ризик наразі зменшився, евакуаційні заходи залишаються в силі, а на місці події триває оцінка небезпек. Загальна площа займання становила близько 80 акрів.

Слідство щодо причин вибуху продовжується. За попередніми даними, власник складу має чинну ліцензію на роботу з піротехнікою, і правоохоронці перевіряють, чи дотримувалися ліцензійних вимог під час діяльності на об’єкті.

Еспарто – це невелика громада з населенням близько трьох тисяч осіб, розташована приблизно за 30 миль на північний захід від Сакраменто. Вибух стався поблизу кордону між Еспарто та Медісоном.