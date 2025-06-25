Саміт НАТО в Гаазі: заклик Північної Європи до припинення вогню в Україні

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС Фінляндії

На саміті НАТО, що проходить у Гаазі 25 червня, міністри закордонних справ Північної Європи, зокрема Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, висловили заклик до термінового безумовного припинення вогню в Україні. Це, на їхню думку, стане першим кроком до мирних переговорів, які можуть призвести до справедливого та тривалого миру. Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті МЗС Фінляндії.

Глави зовнішньополітичних відомств зазначили, що для досягнення швидкого припинення вогню необхідно виконати два ключові пункти:

продовжити підтримку України, зокрема, надати понад 15 мільярдів доларів на військову допомогу в цьому році, на що зобов’язалися Фінляндія, Ісландія, Швеція, Норвегія та Данія;

посилити тиск на російську військову економіку, запровадивши “великий і трансатлантично скоординований санкційний пакет”, що супроводжується тарифами на Росію.

Варто зазначити, що саміт НАТО триває з 24 по 25 червня. 24 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, де обговорили питання посилення української бойової авіації та розширення коаліції підтримки. Також він провів зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Того ж дня відбувся Форум оборонних індустрій, на якому виступив Володимир Зеленський. Він підкреслив, що потенціал оборонної промисловості України перевищує 35 мільярдів доларів, що включає майже тисячу видів озброєнь. Проте, за його словами, для реалізації цього потенціалу Україні не вистачає фінансування.

Крім того, 24 червня Зеленський мав аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра, під час якої наголосив на важливості скоординованого тиску на Росію, зокрема через санкції.

Очікується, що 25 червня, після пленарного засідання саміту НАТО, президент України проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що під час зустрічі “обговорять очевидне”.