Масові заворушення в Північній Ірландії через справу про сексуальне насильство

Про це повідомляють Reuters та Вreakingnews.ie.

У Північній Ірландії протягом двох ночей відбувалися масові заворушення, які стали наслідком протестів, пов’язаних із ймовірним випадком сексуального насильства. В результаті цих подій 17 поліцейських отримали поранення, а п’ятеро протестувальників були затримані, про що повідомляють міжнародні новинні агентства.

10 червня сотні людей у балаклавах влаштували атаки на поліцію, підпалюючи будинки та автомобілі, а також кидаючи коктейлі Молотова, каміння та інше будівельне обладнання. Поліція, у відповідь на насильство, застосувала водомети, холосту зброю та кінологічні підрозділи. Один з офіцерів отруївся димом, коли намагався вийти з будинку, що горів. Ще один будинок був знищений вогнем, а кілька автомобілів спалено, один з них перекинувся та палав на вулиці. Сирени поліції лунали по всьому місту до пізньої ночі.

В результаті заворушень поліція затримала п’ятьох осіб за підозрою у хуліганстві, а ще одного чоловіка було арештовано в Ньютаунаббі. Серед постраждалих 17 поліцейських, деяким з яких знадобилася госпіталізація. Також повідомляється про “спорадичні заворушення” в Ньютаунаббі та Каррікфергусі, а також про інциденти на півночі Белфаста.

“Бездумне насильство, яке спостерігалося протягом останніх двох ночей у Баллімені, викликає глибоке занепокоєння та є абсолютно неприйнятним.” – Джон Бутчер, начальник поліції Поліцейської служби Північної Ірландії (PSNI)

“Ці злочинні дії не лише ставлять під загрозу життя, але й ризикують підірвати поточний процес кримінального правосуддя, який очолює PSNI на підтримку жертви, яка заслуговує на правду, справедливість та захист. Як не дивно, це насильство загрожує зірвати сам процес прагнення до справедливості, у якому воно нібито сумнівається.” – Джон Бутчер

Під час аналогічних інцидентів у Балліміні 9 червня постраждали 15 офіцерів. Протести спровоковані справою двох підлітків, які постали перед судом у Колрейні. Їх звинувачують у сексуальному насильстві над дівчиною-підлітком, яке, за даними слідства, сталося в суботу ввечері в Балліміні.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, обвинувачені є громадянами Румунії і давали свідчення через перекладача. Через вік хлопців їхні особи не розголошуються. У неділю поліція повідомила, що обох звинувачено у спробі зґвалтування.

Ця ситуація викликала значне суспільне напруження, яке переросло у масові заворушення. Поліція продовжує розслідування як інциденту сексуального насильства, так і подій, що відбулися під час протестів.