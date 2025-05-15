Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік оголосив, що країна завершить передачу обіцяних винищувачів F-16 Україні до кінця 2025 року. Цю інформацію він надав у коментарі для NRK.

Сандвік зазначив, що частина літаків вже була доставлена в Україну, а решту планують передати протягом поточного року. Він підкреслив, що з міркувань оперативної безпеки та після консультацій з українською стороною точна кількість переданих літаків не розголошується.

Крім того, у 2024 році уряд Норвегії збільшив фінансову підтримку української протиповітряної оборони на 1,3 мільярда норвезьких крон. Цей внесок має на меті зміцнення повітряної оборони України в рамках співпраці з іншими членами Коаліції повітряної оборони.

10 липня 2024 року норвезький уряд офіційно оголосив про передачу Україні шести винищувачів F-16. Згідно з інформацією ЗМІ, американська влада надала Норвегії дозвіл на передачу загалом 22 літаків цього типу.

Окрім літаків, Норвегія також планує передати Україні двигуни, допоміжні матеріали, тренажери, запасні частини та інше обладнання, що сприятиме зміцненню обороноздатності країни.