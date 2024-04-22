Про це повідомляє TV2.

У неділю прем’єр-міністр Норвегії мав зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час розмови Стьоре повідомив, що Норвегія візьме участь у міжнародній ініціативі щодо протиповітряної оборони для України.

“У нас дуже мало часу на зволікання, тому Норвегія буде залучена до фінансування. Є кілька інших країн, які цьому сприяють, тому що є засоби протиповітряної оборони, які можуть досить швидко потрапити в Україну, і вони інтенсивно над цим працюють в останні кілька днів і тижнів”, – сказав норвезький прем’єр.

Щоб створити системи протиповітряної оборони, за його словами, потрібен час. Це означає, що треба відправяти ППО зі своїх складів.

“Таким досі був шаблон, і ми також зробили свій внесок у це. Інші країни також копатимуть глибше, щоб сприяти цьому. Нам також потрібно нарощувати виробництво”, – повідомив Стьоре. “Новини щоранку розповідають про російські ракети та безпілотники, які влучили в цивільні будівлі, електростанції та вбили багато людей”, – пояснив прем’єр Норвегії.

За його словами, для ефективного внеску в Норвегії переглянуть бюджет програми “Нансен”, якою передбачено військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон упродовж п’яти років.

Йонас Гар Стьоре стерджує, що є “значн”і суми, які потрібно використати на ППО, але тчону суму не називає.

“Ми до цього повернемося, коли представимо доопрацьований бюджет. Це дорого, але збереження миру і свободи коштує грошей. Найдорожче платить Україна та українці”, – наголосив він.