Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час брифінгу в Одесі разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим, передає “Укрінформ”.

Грам підкреслив, що Норвегія, як і Україна, є морською державою, тому вона взяла зобов’язання підтримувати Україну в межах морської коаліції разом із Великою Британією. За його словами, ВМС України продемонстрували значний прогрес, відтіснивши флот РФ.

“Я вражений прогресом ВМС ЗСУ, які відтіснили флот РФ. Сьогодні ми проговорили те, що зможе зробити цей прогрес ще більшим. Це стосується і підготовки військових, і надання невеликих катерів, і інвестицій”, — зазначив міністр оборони Норвегії.