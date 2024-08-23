Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів та погодилася профінансувати цей процес.

Про це повідомляє урядовий портал Норвегії.

Норвезька компанія Nammo уклала угоду, яка налагодить ліцензійне виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією коштом Норвегії.

“Норвегія наразі робить внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм рецептом з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше”, – каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

За словами міністра закордонних справ Еспена Барт Ейде, для України та для нашої власної безпеки абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України.