Як зазначають у відомстві, уряд виділив кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного персоналу у 2025 році.

Через те, що у 2025 році Данія ліквідує свої можливості для навчання пілотів на F-16 та переходить на F-35, все навчання буде перенесено в Португалію з інструкторами з Норвегії.

“Боротьба, яку ведуть українці, є екзистенційною та важливою як для безпеки Норвегії, так і для Європи. Важливо, щоб ми продовжували підтримку Заходом України та постійно шукали нові можливості для підтримки їх оборонної боротьби”, — наголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.