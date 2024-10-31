Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро. До пакету увійдуть винищувачі F-16 та системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Він розповів про деталі візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси, під час якого українські військові показали Граму центр реабілітації військовослужбовців та укріплення на кордоні, а також надали інформацію щодо ситуації з безпекою.

“Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS”, – заявив Коваленко.

Також, за словами представника Міноборони, Норвегія висловила готовність інвестувати в українську оборонну промисловість. Нагадаємо, що Норвегія надає Україні військову підтримку і вже приєдналася до авіаційної коаліції, в межах чого Україна отримала перші винищувачі F-16.

Нагадуємо, що Норвегія надає Україні військову допомогу та приєдналася до авіаційної коаліції. Нещодавно міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам відвідав Одесу, де зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим, який подякував за новий пакет допомоги на 500 млн євро та передачу шести літаків F-16 до кінця року.

Окрім цього, Норвегія виділить 118,8 млн доларів на закупівлю озброєння та запчастин для українських F-16.