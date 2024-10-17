Міністри оборони України та Норвегії, Рустем Умєров і Бйорн Арільд Грам, провели переговори щодо поточної фронтової ситуації, обговоривши потреби України у далекобійній зброї та зміцненні системи протиповітряної оборони. Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів F-16.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони”, — написав Умєров.

За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.

“Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом”, — повідомив міністр.

Також міністри обговорили питання розвитку української оборонної промисловості.

Умєров запросив Норвегію долучитись до “Данської моделі” — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Крім того, міністр запропонував Норвегії взяти “шефство” над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування.