Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
“Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони”, — написав Умєров.
За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.
“Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом”, — повідомив міністр.
Також міністри обговорили питання розвитку української оборонної промисловості.
Умєров запросив Норвегію долучитись до “Данської моделі” — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Крім того, міністр запропонував Норвегії взяти “шефство” над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування.
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