Норвегія виділяє $53 мільйони на дрони та ППО для України

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

“Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення”, зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд країни також планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.