У 2024 році уряд Норвегії планує інвестувати приблизно 23,6 мільйона доларів (250 мільйонів норвезьких крон) для підтримки України.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

“Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення”, — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд країни також планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.