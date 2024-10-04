Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.
“Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення”, — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд країни також планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.
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