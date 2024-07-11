Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере на саміті НАТО у Вашингтоні, пише Reuters.
“Українцям потрібна більша протиповітряна оборона, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет”, — сказав прем’єр-міністр Норвегії.
Зазначається, що пожертвування відбулося через день після того, як Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16, щоб допомогти їй у захисті від російських повітряних атак.
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