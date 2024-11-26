Уряд Норвегії після консультацій з опозицією запропонував збільшити допомогу Україні до 30 мільярдів норвезьких крон (2,7 мільярда доларів), порівняно з 27 мільярдами крон, виділеними в цьому році.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Згідно з повідомленням видання, норвезький уряд і опозиція наразі мають різні погляди на обсяг підтримки, яку Норвегія має надавати Україні.

Цього року Норвегія виділила 27 мільярдів норвезьких крон на допомогу Україні, проте в проєкті бюджету на 2025 рік ця сума була знижена до 15 мільярдів крон.

Опозиція вважає це недостатнім і вимагає збільшення фінансування. Консервативна партія Норвегії пропонує виділити 45 мільярдів крон наступного року.

Сьогодні уряд провів зустріч з лідерами парламентських фракцій у Стортингу для обговорення подальших кроків щодо підтримки України. Після переговорів прем’єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив, що уряд пропонує збільшити цю суму до щонайменше 30 мільярдів норвезьких крон.