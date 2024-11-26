Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.
Згідно з повідомленням видання, норвезький уряд і опозиція наразі мають різні погляди на обсяг підтримки, яку Норвегія має надавати Україні.
Цього року Норвегія виділила 27 мільярдів норвезьких крон на допомогу Україні, проте в проєкті бюджету на 2025 рік ця сума була знижена до 15 мільярдів крон.
Опозиція вважає це недостатнім і вимагає збільшення фінансування. Консервативна партія Норвегії пропонує виділити 45 мільярдів крон наступного року.
Сьогодні уряд провів зустріч з лідерами парламентських фракцій у Стортингу для обговорення подальших кроків щодо підтримки України. Після переговорів прем’єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив, що уряд пропонує збільшити цю суму до щонайменше 30 мільярдів норвезьких крон.
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