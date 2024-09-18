Про це Держатомрегулювання повідомило в себе на сайті.
Перший проєкт має назву NORM. Він працює над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами.
Другий — ARGOS. Він передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців з метою посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії.
На якому етапі ці та інші проєкти — обговорили 18 вересня під час 68-ї Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні, Австрія. Там зустрілися голови українського та норвезького регуляторів — Олег Коріков та Пер Странд.
Держатомрегулювання нагадало, що історія його співпраці з норвезькими колегами триває з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення охоплюють такі напрями:
- розробка політики та процедур для відновлення регуляторного контролю над ядерними об’єктами, які постраждали від окупації та бойових дій;
- обстеження територій, які постраждали від окупації;
- управління критичними знаннями, необхідними для захисту персоналу, населення та довкілля під час ядерних або радіаційних інцидентів, спричинених бойовими діями;
- забезпечення обладнанням для радіаційної розвідки на раніше окупованих територіях тощо.