Про це Держатомрегулювання повідомило в себе на сайті.

Перший проєкт має назву NORM. Він працює над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами.

Другий — ARGOS. Він передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців з метою посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії.

На якому етапі ці та інші проєкти — обговорили 18 вересня під час 68-ї Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні, Австрія. Там зустрілися голови українського та норвезького регуляторів — Олег Коріков та Пер Странд.

Держатомрегулювання нагадало, що історія його співпраці з норвезькими колегами триває з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення охоплюють такі напрями: