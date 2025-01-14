Норвегія вирішила розширити перелік областей України, які вона вважає безпечними, що означає, що жителі цих регіонів більше не зможуть отримати колективний захист.

Про це повідомляється на сайті Норвезького управління імміграції.

Зокрема, до цього переліку додано ще вісім областей: Черкаську, Чернівецьку, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську (область, а не місто), Полтавську, Вінницьку та Житомирську.

Це на додаток до шести західних областей, які норвезький уряд визнав безпечними у вересні 2024 року:

Івано-Франківської;

Львівської;

Рівненської;

Тернопільської;

Волинської;

Закарпатської.

Відповідно, жителі цих територій не матимуть права на колективний захист в Норвегії. Проте заявки від таких осіб розглядатимуть індивідуально, причому критерії для отримання індивідуального захисту будуть суворішими, і претенденти повинні будуть довести, що українська влада не змогла надати їм захист.

Зміни торкнуться заявок, поданих після 13 січня 2025 року, а також тих, що були подані з 28 вересня 2024 року і досі не отримали відповіді.