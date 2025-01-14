Про це повідомляється на сайті Норвезького управління імміграції.

Зокрема, до цього переліку додано ще вісім областей: Черкаську, Чернівецьку, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську (область, а не місто), Полтавську, Вінницьку та Житомирську.

Це на додаток до шести західних областей, які норвезький уряд визнав безпечними у вересні 2024 року:

  • Івано-Франківської;
  • Львівської;
  • Рівненської;
  • Тернопільської;
  • Волинської;
  • Закарпатської.

Відповідно, жителі цих територій не матимуть права на колективний захист в Норвегії. Проте заявки від таких осіб розглядатимуть індивідуально, причому критерії для отримання індивідуального захисту будуть суворішими, і претенденти повинні будуть довести, що українська влада не змогла надати їм захист.

Зміни торкнуться заявок, поданих після 13 січня 2025 року, а також тих, що були подані з 28 вересня 2024 року і досі не отримали відповіді.