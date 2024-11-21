Норвегія оголосила про виділення 500 мільйонів крон (приблизно $45 млн) для фінансування виробництва озброєння та військової техніки українськими підприємствами.

Про це повідомив норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам під час зустрічі міністрів оборони Північних країн у Копенгагені.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку оборонно-промислового комплексу України, щоб прискорити виробничі процеси для потреб Сил оборони.

Арільд Грам зазначив, що цей фінансовий внесок має на меті не тільки підтримати Україну в короткостроковій перспективі, але й розширити її можливості для виробництва озброєнь на внутрішньому ринку, що дозволить ефективно зберігати та підтримувати ресурси української армії.

“Норвегія робить внесок із власних запасів і закупівель у вітчизняної промисловості, але одного цього недостатньо. Ми повинні розширити спроможність України виробляти більше, і ця підтримка допоможе досягти цього”, – сказав він.

Також міністр підкреслив, що пріоритети виробництва визначатимуться відповідно до конкретних потреб українських Сил оборони.

Також в оборонному відомстві додають, що Данія у співпраці з Україною запровадила модель фінансування придбань напряму в української оборонної промисловості. Крім того, існують процедури моніторингу та забезпечення підзвітності проєкту.

За словами норвезького міністра оборони, внесок розміром 500 мільйонів норвезьких крон буде частиною цієї домовленості.