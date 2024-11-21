Про це повідомив норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам під час зустрічі міністрів оборони Північних країн у Копенгагені.
Ці кошти будуть спрямовані на підтримку оборонно-промислового комплексу України, щоб прискорити виробничі процеси для потреб Сил оборони.
Арільд Грам зазначив, що цей фінансовий внесок має на меті не тільки підтримати Україну в короткостроковій перспективі, але й розширити її можливості для виробництва озброєнь на внутрішньому ринку, що дозволить ефективно зберігати та підтримувати ресурси української армії.
“Норвегія робить внесок із власних запасів і закупівель у вітчизняної промисловості, але одного цього недостатньо. Ми повинні розширити спроможність України виробляти більше, і ця підтримка допоможе досягти цього”, – сказав він.
Також міністр підкреслив, що пріоритети виробництва визначатимуться відповідно до конкретних потреб українських Сил оборони.
Також в оборонному відомстві додають, що Данія у співпраці з Україною запровадила модель фінансування придбань напряму в української оборонної промисловості. Крім того, існують процедури моніторингу та забезпечення підзвітності проєкту.
За словами норвезького міністра оборони, внесок розміром 500 мільйонів норвезьких крон буде частиною цієї домовленості.
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