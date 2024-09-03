Уряд Норвегії ухвалив рішення виділити додаткові 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро) до Міжнародного фонду для України для закупівлі дронів і засобів протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду.

Цей внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, допоможе захистити українське населення та критичну інфраструктуру від російських атак.

“Україна вкрай потребує додаткового військового обладнання для захисту від російської агресії. Норвегія разом з іншими країнами зробить усе можливе, щоб підтримати Україну”, — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

International Fund for Ukraine — це додатковий механізм фінансування для підтримки України, який очолює Міністерство оборони Великої Британії. До цього фонду також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.