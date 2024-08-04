Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Зазначається, збільшення фінансування програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної російської агресії.
У Мінреінтеграції зауважили, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні.
“Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у червні Норвегія оголосила, що надасть Україні 1,1 мільярда крон (близько 74 млн доларів) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури та забезпеченні електроенергії в країні до наступної зими.
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