Уряд Норвегії виділяє 7,4 мільйона доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначається, збільшення фінансування програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної російської агресії.

У Мінреінтеграції зауважили, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні.

“Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні Норвегія оголосила, що надасть Україні 1,1 мільярда крон (близько 74 млн доларів) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури та забезпеченні електроенергії в країні до наступної зими.