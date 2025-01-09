Норвегія оголосила про виділення $61,6 мільйона на закупівлю безпілотників для України. Ці кошти були внесені до фонду міжнародної коаліції дронів.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн”.

Під час зустрічі міністр оборони Норвегії також провів двосторонні переговори з українським колегою Рустемом Умєровим.

Грам підкреслив важливість безпілотників у боротьбі України проти російської агресії, зазначивши, що вони є ключовими для захисту критичної інфраструктури та використання на передовій.

“Україна продовжує відчувати гостру потребу в додатковій військовій техніці для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є важливою частиною цих зусиль”, — сказав Грам.

Норвегія, разом із Великою Британією, очолює морську коаліцію і активно бере участь в інших міжнародних ініціативах, сприяючи зміцненню обороноздатності України.