Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
Як зазначено, допомога Норвегії включає артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики та підтримку в обслуговуванні танків.
Серед пожертвувань також 5 тисяч протитанкових ракет M72 та артилерійські снаряди, які використовуються в танках M109. У вартість пожертвувань також входять запасні частини.
“Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі”, – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Норвегія, зокрема, виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.
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