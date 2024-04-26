Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Як зазначено, допомога Норвегії включає артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики та підтримку в обслуговуванні танків.

Серед пожертвувань також 5 тисяч протитанкових ракет M72 та артилерійські снаряди, які використовуються в танках M109. У вартість пожертвувань також входять запасні частини.

“Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі”, – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Норвегія, зокрема, виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.