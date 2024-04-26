Норвезький уряд за останні декілька місяців передав Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон (що дорівнює майже 850 млн євро) від Збройних сил Норвегії.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Як зазначено, допомога Норвегії включає артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики та підтримку в обслуговуванні танків.

Серед пожертвувань також 5 тисяч протитанкових ракет M72 та артилерійські снаряди, які використовуються в танках M109. У вартість пожертвувань також входять запасні частини.

“Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі”, – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Норвегія, зокрема, виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.