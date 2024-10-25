Про це повідомляє пресслужба ООН.

Зазначається, що фінансування буде використано також для створення резервних потужностей та прискорення переходу України до більш диверсифікованого й стійкого енергетичного балансу.

“Це партнерство забезпечить відновлення енергогенерувальних потужностей в Україні, надаючи пряму підтримку важливим регіонам України. Цей внесок значно пом’якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. В рамках такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими”, – зазначили в ООН.