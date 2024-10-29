Про це повідомили на сайті норвезького уряду.
“Разом з іншими країнами, зокрема Німеччиною та США, ми сприяємо тому, щоб Румунія могла надіслати в Україну системи протиповітряної оборони Patriot”, – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Таке рішення – частина програми Нансена, що має на меті надання допомоги Україні, зокрема в посиленні її протиповітряної оборони. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що це є пріоритетом для його країни, адже захист українського населення від посилених російських атак потребує нових засобів ППО.
Він також висловив задоволення з приводу того, що Норвегія може допомогти Україні отримати доступ до нової батареї Patriot, що було серед найважливіших запитів України з початку війни.
Стьоре наголосив, що надання підтримки Україні має базуватися на її актуальних потребах та розраховуватися на тривалу перспективу.
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