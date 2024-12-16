Уряд Норвегії оголосив про виділення 2,7 мільярда норвезьких крон (242 мільйони доларів) для посилення українського флоту та допомоги у стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Reuters.

“Необхідно захистити населення та інфраструктуру України від атак Чорноморського флоту Росії”, — сказав він

Прем’єр також наголосив на важливості забезпечення безпеки морського експорту зерна та інших продуктів, який є критично важливим джерелом доходів для України.

Варто зазначити, що Норвегія залишається одним із ключових союзників України.