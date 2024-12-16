Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Reuters.

“Необхідно захистити населення та інфраструктуру України від атак Чорноморського флоту Росії”, сказав він

Прем’єр також наголосив на важливості забезпечення безпеки морського експорту зерна та інших продуктів, який є критично важливим джерелом доходів для України.

Варто зазначити, що Норвегія залишається одним із ключових союзників України.