Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Reuters.
“Необхідно захистити населення та інфраструктуру України від атак Чорноморського флоту Росії”, — сказав він
Прем’єр також наголосив на важливості забезпечення безпеки морського експорту зерна та інших продуктів, який є критично важливим джерелом доходів для України.
Варто зазначити, що Норвегія залишається одним із ключових союзників України.
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