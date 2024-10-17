Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України перед зимовим сезоном.

Про це він заявив на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

Ейде зазначив, що Норвегія співпрацює з українською владою та міжнародними партнерами для ремонту енергетичної інфраструктури та впровадження нових сучасних технологій.

“Сьогодні ми оголошуємо про пакет підтримки в розмірі EUR250 млн саме на енергетичну інфраструктуру. Тут ми працюємо з українською владою і міжнародними партнерами для підтримки ремонту й допомоги з новою сучасною інфраструктурою”, — сказав він.

Ейде також нагадав, що Норвегія нещодавно оголосила про збільшення Nansen Support Programme for Ukraine до 11,4 млрд євро.

“І лише цього року ми виділили 2,3 млрд євро, тому що в нас є дуже сильне послання, коли йдеться про нашу фінансову підтримку військового сектору та цивільного сектору, включно з енергетикою: Україна потребує підтримки тут і зараз”, — зазначив він.

Крім того, Ейде наголосив на необхідності довгострокової підтримки України, обіцяючи “гарантовану підтримку” в умовах війни та миру.

“Поки війна триває, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми все ще поруч у зусиллях із відновлення, реконструкції та приєднання України до ширшої Європи”, — заявив Ейде.