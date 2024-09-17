Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) виявило в повітряних фільтрах сліди цезію, кількість якого оцінюється як "дуже низька".

Про це повідомляє Barrents Observer.

Радіоактивність виміряли у фільтрах в Віксйоф’єллі та Сванховді на другому тижні вересня. Так, радіоактивний цезій-137 з’явився у період десь між 9 і 12 вересня.

Бредо Мьоллер з відділу готовності до надзвичайних ситуацій DSA у Сванховді не висловлює хвилювань.

“Рівні явно вищі за норму, але не становлять небезпеки для людей або навколишнього середовища”, — повідомив він.

За його словами, вони виявили 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Сванховді на 37-му тижні (9-16 вересня), і вони виміряли таку саму концентрацію 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Віксйоф’єллі на 36-37 тижні (5-12 вересня).

Фахівець зазначив, що DSA проведе додаткові аналізи протягом наступних кількох днів.

“Ми не здивуємося, якщо вони будуть на тому ж рівні, що ми бачили сьогодні”, — додав він.

У DSA кажуть, що під час дослідження фільтрів не було виявлено інших радіоактивних ізотопів.

Також у виданні пишуть, що невідомо, чи дали якісь виміри на російській стороні кордону аналогічні результати. Зазначається, що ніякі інші фільтри у північній Норвегії чи фінській Лапландії не виявили піку вмісту цезію за останній тиждень.