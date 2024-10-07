Уряд Норвегії планує збільшити фінансову допомогу Україні до 135 млрд норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити термін програми підтримки до 2030 року.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

“Ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки й збільшуємо загальну структуру фінансування з 75 млрд норвезьких крон до 135 млрд норвезьких крон. Здатність України захищати себе має вирішальне значення для українського народу та для безпеки Європи”, — зазначив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

У повідомленні також наголошується, що це мінімальна сума, на яку може розраховувати Україна, і при необхідності її можуть збільшити.

Норвегія започаткувала п’ятирічну програму допомоги Україні (Nansen Support Programme for Ukraine) у травні минулого року з бюджетом у 75 млрд крон ($7 млрд).

Кошти спрямовуються як на військові, так і на гуманітарні проєкти. Щорічно Україна отримує 15 млрд крон, проте у 2023 та 2024 роках суми фінансування були збільшені: на 2,5 млрд та 7 млрд крон відповідно. Наразі уряд Норвегії пропонує додатково збільшити підтримку на 2024 рік на 5 млрд крон, довівши загальну суму до 27 млрд крон ($2,5 млрд), з яких 17 млрд крон будуть спрямовані на військову допомогу.

З початку повномасштабної війни Україна отримала від Норвегії 52,6 млрд норвезьких крон ($4,9 млрд), з яких близько 28 млрд крон пішли на військову допомогу, а 24 млрд крон — на гуманітарні потреби.