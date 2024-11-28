Парламентські партії Норвегії досягли згоди щодо виділення 3,2 мільярда доларів для допомоги Україні у 2025 році. Це рішення ухвалили після багатосторонніх обговорень між урядом та парламентськими силами.

Про це повідомляє Vart Land.

Ініціативу переглянути початкову пропозицію фінансування, яка передбачала лише 15 мільярдів крон (1,3 мільярда доларів), підтримали представники опозиції.

Вони наполягали на збільшенні суми до 45 мільярдів крон (понад 4 мільярди доларів), що стало причиною для організації спеціальної зустрічі з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре. У результаті сторонам вдалося знайти компроміс і узгодити розмір допомоги на рівні 35 мільярдів крон.

“Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає”, – зазначив Йонас Гар Стьоре після завершення переговорів.

Глава уряду підкреслив, що досягнута угода відображає єдність усіх політичних сил країни у підтримці України.

Для порівняння, у 2024 році Норвегія заклала на допомогу Україні 27 мільярдів норвезьких крон (2,44 мільярда доларів). Це свідчить про поступове збільшення масштабів підтримки з боку цієї скандинавської країни, що відповідає актуальним викликам, з якими стикається Україна.