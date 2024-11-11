Опозиційна Консервативна партія Норвегії, на чолі з колишньою прем'єр-міністеркою Ерною Солберг, запропонувала у 2024 році збільшити допомогу Україні до 45 мільярдів норвезьких крон (близько $4 мільярдів), що втричі перевищує поточний рівень підтримки.

Про це повідомляє Aftenposten.

На думку Солберг, така суттєва фінансова допомога є життєво важливою для продовження оборонної боротьби України і безпеки Європи загалом.

“Україні потрібні ресурси для виробництва зброї зараз, і відкладати це не можна”, – наголосила Солберг.

План Консервативної партії передбачає виділення 30 мільярдів крон на підтримку української оборонної промисловості, зокрема на виготовлення зброї та боєприпасів.

Також розглядається можливість фінансування розвитку енергетичної та військової інфраструктури України, включаючи будівництво укриттів для винищувачів F-16.

Консерватори вважають поточний рівень підтримки від норвезького уряду недостатнім, враховуючи посилення військових загроз з боку Росії, яка отримує підтримку від Ірану, Північної Кореї та Китаю. Політики також висловлюють занепокоєння щодо майбутньої підтримки України від США у зв’язку з потенційною перемогою Дональда Трампа.

Консервативна партія закликає Європу до посиленої відповідальності у підтримці України, вказуючи на вирішальну стадію війни, яка вимагає термінових і значних інвестицій у безпеку регіону.