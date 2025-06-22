Спільні навчання операторів дронів Норвегії та України в рамках операції Gungne

Як повідомили у Міноборони Норвегії

У Тренделазі Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів дронів в рамках операції Gungne. Ця ініціатива спрямована на обмін досвідом між українськими інструкторами та норвезькими військовими, що підкреслює важливість безпілотних технологій у сучасній обороні.

Торе О. Сандвік, міністр оборони Норвегії, зазначив, що такі навчання відкривають нові горизонти для використання дронів у військових операціях.

“Дрони стали ключовим чинником у формуванні оборонних можливостей майбутнього. Збройні сили Норвегії повинні вміти ефективно застосовувати їх у повітрі, на морі, під водою й на суші, щоб посилити оперативні можливості.” – Торе О. Сандвік, міністр оборони Норвегії

Цього року Норвегія планує представити свою стратегію щодо безпілотників, яка охоплюватиме всі аспекти – від закупівлі до використання та протидії безпілотникам.

Сандвік також підкреслив, що війна в Україні продемонструвала, як швидкий розвиток технологій може змінити підходи до захисту та атак у військових конфліктах.

Норвегія активно долучається до міжнародної коаліції дронів, що підтримує Україну, що не лише зміцнює оборонні можливості Збройних сил України, але й надає Норвегії цінний досвід.

Зокрема, Інститут оборонних досліджень Норвегії (FFI) разом з армією та Університетом оборони аналізує уроки війни в Україні для вдосконалення оборонних можливостей країни в майбутньому.

“У короткостроковій перспективі Збройні сили повинні активніше застосовувати дрони й ефективно взаємодіяти з іншими системами. Також важливо постійно вдосконалювати нормативні, технологічні, організаційні, управлінські й тактичні аспекти для того, щоб закласти фундамент для ширшого застосування дронів у майбутньому або в умовах швидкого збільшення потреб.” – Торе О. Сандвік, міністр оборони Норвегії

На початку квітня Норвегія офіційно приєдналася до “коаліції дронів”, очолюваної Великою Британією та Латвією, що підкреслює її зобов’язання підтримувати Україну в цей складний час.