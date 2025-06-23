Норвегія та Україна розробляють надводні безпілотники з Kongsberg Defence & Aerospace

Як повідомляє Twitter-акаунт норвезького Міноборони @Forsvarsdep

Норвегія планує розробку та виробництво надводних безпілотників в Україні, використовуючи технології компанії Kongsberg Defence & Aerospace. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії у соціальній мережі Х.

Згідно з офіційною інформацією, Норвегія виділила близько 6,7 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно приблизно 580 мільйонам євро, для підтримки “морської коаліції”, яку країна спільно очолює з Великою Британією.

“Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), виробництво яких буде базуватися в Україні.” – Туре О. Сандвік, міністр оборони Норвегії

Для реалізації цього проєкту Kongsberg Defence & Aerospace уклала угоду з Україною, що передбачає спільну розробку та виробництво надводних дронів, використовуючи норвезькі технології та досвід.

“Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі.” – Міністерство оборони Норвегії

Крім того, в Україні відкрився офіс Kongsberg Defence & Aerospace, яка також займається виробництвом систем протиповітряної оборони NASAMS. За словами Рустема Умєрова, міністра оборони України, співпраця з KDA зосереджена на розвитку спільних проєктів у сфері протиповітряної оборони, що є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни.