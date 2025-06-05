Норвегія виділяє 7 млрд доларів допомоги Україні у 2025 році

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook

Норвегія продовжує зміцнювати свої позиції як один із провідних партнерів України, оголосивши про виділення 7 мільярдів доларів допомоги у 2025 році. Цю інформацію озвучив Міністр оборони України Рустем Умєров під час свого візиту до Брюсселя.

Під час зустрічі з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком, Умєров підкреслив, що Норвегія залишається серед лідерів у наданні підтримки Україні, і в 2025 році планує виділити значні кошти.

“Обговорили, як найефективніше використати ці ресурси. Серед пріоритетів – розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем.” – Рустем Умєров

У ході переговорів сторони розглянули можливості закупівлі українських безпілотників, фінансування виробництва вітчизняних моделей, а також співпрацю за “данською моделлю” або в інших форматах. Умєров також представив норвезькому міністру технологічні рішення, які вже використовуються на фронті, підкресливши, що їх можна масштабувати у співпраці з союзниками.

“Норвегія може відіграти важливу роль у цьому процесі. Дякую уряду за стратегічне бачення, рішучість і послідовну підтримку нашої держави.” – Рустем Умєров

Нагадаємо, що напередодні відбулося 28-ме засідання у форматі “Рамштайн”, де Норвегія оголосила про виділення 700 мільйонів доларів на дрони, з акцентом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Окрім цього, 50 мільйонів доларів буде направлено до фонду NSATU Trust Fund.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив про свою розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьорем, який запевнив, що Осло допоможе Україні покрити дефіцит газу на суму 1 мільярд євро.