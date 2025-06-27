Норвегія приєдналася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Як повідомляє сайт норвезького уряду

Норвегія офіційно приєдналася до 17-го пакету санкцій Європейського Союзу, спрямованих проти Російської Федерації. Цю інформацію було оприлюднено на сайті уряду Норвегії.

Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ Норвегії, акцентував увагу на значущості цього рішення:

“Санкції сигналізують про те, що Норвегія та ЄС продовжують чинити тиск на Росію. 17-й пакет ще більше впливає на російську економіку та військовий потенціал, зокрема, через подвоєння кількості суден у списку тіньового флоту. Це важливий внесок у загальноєвропейські зусилля проти незаконної агресії Росії.” – Еспен Барт Ейде

Санкції, запроваджені Норвегією, охоплюють 189 суден, які належать до “тіньового флоту”, що використовується Росією для експорту нафти. Крім того, під обмеження потрапили 17 фізичних та 58 юридичних осіб, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також під санкції потрапили російські компанії та громадяни, які постачають армії РФ безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, а також надають логістичну підтримку.

До списку експортного контролю додано ще 31 юридичну особу, пов’язану з російським військово-промисловим комплексом або сектором оборони та безпеки. Норвегія також розширила перелік товарів і технологій, заборонених до експорту.

Ключові аспекти 17-го пакету санкцій ЄС

20 травня Рада Європейського Союзу затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, який став найбільшим з початку війни в Україні. Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас зазначила, що цей пакет включає гібридні санкції, заходи, пов’язані з правами людини, а також санкції за використання хімічної зброї.

Під санкції потрапили три підрозділи Збройних сил Росії, які причетні до розробки та використання хімічної зброї у війні проти України: війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міноборони РФ.

До санкційних списків також додано 21 особу та шість організацій, які здійснюють дестабілізаційні дії проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Серед них – кум Путіна Віктор Медведчук, його соратники, співробітник ГРУ РФ, російські судді та блогери.

Вперше ЄС розширив сферу дії санкцій, включивши не лише фізичних та юридичних осіб, а й активи. Санкції також передбачають можливість призупинення ліцензій і блокування мовлення прокремлівських медіа, які дестабілізують ситуацію в країнах ЄС.

Рішення про санкції було ухвалено на основі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюднених у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.