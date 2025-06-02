Норвегія допоможе Україні з газом і безпілотниками на 1 млрд євро

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Норвегія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 1 мільярда євро для покриття дефіциту газу. Крім того, норвезький уряд також інвестує в виробництво українських безпілотників.

Цю інформацію глава держави озвучив під час брифінгу 2 червня, який відбувся у Вільнюсі на саміті “Бухарестської дев’ятки” (B9) та Північної Європи, де він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Зеленський підкреслив важливість обговорених питань:

“Ми обговорювали питання, які важливі для України зараз. Я отримав від нього позитивний сигнал. Це щодо газу: якщо у нас буде дефіцит взимку, чи можемо ми розраховувати на відповідний об’єм. Я сьогодні отримав від Йонаса підтримку.” – Володимир Зеленський

На запитання журналістів про конкретний обсяг дефіциту газу, президент зазначив:

“Ми домовилися, що будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться (йдеться про пошкоджене внаслідок атак РФ українське газовидобування – ред.), якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об’єм. Половину ми знайшли, а половини нам не вистачало. Скажу так: на мільярд євро.” – Володимир Зеленський

Також президент додав, що під час зустрічі було досягнуто домовленості про додаткове фінансування Норвегією для розвитку виробництва українських дронів.

Варто зазначити, що 27 травня Україна спростила умови транспортування газу через Трансбалканський коридор, що стало результатом рішення Національної комісії, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Україна вперше отримала скраплений природний газ від американської компанії Venture Global через Грецію. Партія обсягом близько 100 млн кубометрів газу на борту судна Gaslog Savannah прибула до СПГ-терміналу Ревітуса.