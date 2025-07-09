Норвегія вводить санкції проти російських рибальських компаній Norebo JSC та Murman Seafood

За даними офіційного сайту уряду Норвегії

Норвегія оголосила про введення санкцій проти двох російських рибальських компаній – Norebo JSC та Murman Seafood, підтримуючи рішення, ухвалене Європейським Союзом 20 травня. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підтвердив цю інформацію.

Ці санкції є частиною так званого “гібридного режиму” обмежувальних заходів, який ЄС запровадив у жовтні 2024 року у відповідь на гібридні дії Росії, включаючи кібератаки, дезінформацію та спроби дестабілізації демократичних інститутів. Норвегія інтегрувала цей режим у своє законодавство постановою від 14 березня 2025 року.

Ейде зазначив, що обидві компанії мають зв’язки з російською державною кампанією, яка займається спостереженням і розвідкою щодо критичної підводної інфраструктури в норвезьких та союзницьких водах, що становить загрозу національній безпеці Норвегії.

Санкції передбачають заборону на доступ суден Norebo JSC і Murman Seafood до норвезьких портів та територіальних вод. Крім того, компаніям не будуть видавати ліцензії на риболовлю в економічній зоні Норвегії, їх активи будуть заморожені, а фінансові операції заборонені.

Уряд Норвегії підкреслює, що ці заходи відповідають Стратегії національної безпеки та спрямовані на посилення захисту критичної інфраструктури країни. Санкційні списки будуть опубліковані на офіційних сайтах уряду та DEKSA після завершення всіх юридичних процедур.