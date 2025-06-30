Норвегія перекидає винищувачі F-35 до Польщі для посилення оборони НАТО

Як повідомляє Twitter-акаунт Міністерства оборони Норвегії
Цього осені Норвегія планує перекинути свої винищувачі F-35 до Польщі, що стане важливим кроком у зміцненні протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.
Відомство зазначило, що основною метою цієї місії є захист повітряного простору Польщі, а також забезпечення безпеки ключового логістичного вузла допомоги Україні, розташованого в місті Жешув.
“Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення, і що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу.”
У Міністерстві оборони підкреслили, що операція була ретельно спланована, щоб зберегти національну боєготовність та безпеку Норвегії.
Варто зазначити, що ще в грудні 2024 року Норвегія вже розгорнула свої протиповітряні системи NASAMS у Польщі для захисту логістичного центру в Жешуві, який є важливим хабом для постачання допомоги Україні.
Схожі новини для вас:
- Норвегія інвестує 580 млн євро у спільну розробку надводних безпілотників в Україні з Kongsberg Defence & Aerospace для посилення оборони на Чорному морі.
- Дональд Туск підсумував піврічне головування Польщі у Раді ЄС, акцентуючи на безпеці та боротьбі з нелегальною міграцією.
- Президент Чехії Петр Павел розповів про спроби лідерів НАТО переконати Трампа посилити санкції проти Росії під час саміту в Гаазі.